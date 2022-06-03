Президент США Джо Байден повідомив, що не збирається казати українській владі, що їй робити, а що ні в питанні протистояння широкомасштабному вторгненню РФ.

Про це повідомив міжнародний телеканал CNN.

За словами Байдена, чи йти їй на територіальні поступки задля припинення російської агресії, потрібно вирішувати лише самій Україні. Він наголосив, що не збирається говорити українській владі, що вона мусить чи не мусить робити.

“Із самого початку я говорив — хоч і не всі зі мною згодні — не потрібно нічого (вирішувати — прим. ред.) про Україну без України. Це їхня територія. Я не збираюся говорити їм, що вони мають, а що не мають робити”, — заявив Джо Байден.

Також американський лідер додав, що, на його думку, можливо, потрібно буде забезпечити “врегулювання” питань між РФ та Україною. Однак він зазначив, що які наслідки може мати таке врегулювання, йому невідомо.

За словами Байдена, США й надалі допомагатимуть Україні зміцнювати обороноздатність.