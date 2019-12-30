Голова фракції партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко заявила, що Україна здає позиції на всіх фронтах, поки Росія не виконує зобов'язань.

Про це вона пише на своїй сторінці в Facebook.

При цьому Геращенко привітала звільнення громадян України з полону, але підкреслила, що Україна весь час йде на поступки агресору.

“Схоже, саме це і є ціною . Не лише відпусити, але й поховати справу, забути, зачистити саму пам‘ять про розстріли і причетність до трагічних подій в Україні Москви. Фраза влади “ми виконали всі зобов‘язання” тим часом стала гаслом нових взаємовідносин з Москвою” , – пише вона.

За словами Геращенко, Україна виконала всі зобов’язання і відвела війська.

“Ми виконали всі зобов‘язання і віддали Цемаха. ( хоч моряків Москва мала передати без всяких передумов, за рішенням морського арбітражу). Й тим самим технічно вивели Москву з міжнарожних судів. Ми виконали всі зобов‘язання і відмовилися від позовів до Газпрому на 12 млрд доларів. Ми виконали всі зобов‘язання і випустили на волю тих, про кого і мінських угодах жодного слова і жодного зобов’язання. Жодного. Й на саміті в Парижі мова йшла про тих, хто має бодай якесь відношення до конфлікту, а не про беркутню”, – написала вона.

На думку народного депутата, Росія при цьому не виконала жодних своїх зобов’язань.

“Вона не відпустила моряків, як була зобов‘язана, а поміняла їх на Цемаха. Вона не звільнила всіх на всіх і навіть всіх встановлених не звільнила. Бо вдома немає Виговського, Штиблікова, Дудки, інших політв’язнів Кремля, кримських татар. Немає солдата зі Львівщини Романа Оніщука , якого ховають в окупованому Луганську , немає кілька сотень наших. Москва не виконала домовленість всіх на всіх. Де про це заява української влади? Й де заява лідерів світу? Її не буде, бо Україна виконала всі умови”, – акцентувала Геращенко.

Крім того, за її словами, Москва не виконала умови про припинення вогню і виведення своїх військ з України, що є головним в Мінських угодах.

Раніше в Офісі президента повідомили, що обмін завершено, і з полону бойовиків “ДНР/ЛНР” були звільнені 76 українців.

Українська сторона передала бойовикам “ДНР/ЛНР” в рамках обміну утримуваними особами 127 осіб. Ще 14 відмовилися їхати на тимчасово окуповані території.