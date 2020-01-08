Сьогодні ввечері до Ірану вилетить літак з експертами та представниками українських силових відомств для участі в розслідуванні катастрофи літака Boeing-737.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook президент України Володимир Зеленський.

“Завершилося позачергове засідання Уряду. Сьогодні ввечері до Ірану вилітає наш літак із фахівцями експертної та пошуково-рятувальної груп. Серед них – представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, Міноборони, МЗС, МВС, СБУ, РНБО, Державної авіаційної служби, Нацбюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та “Міжнародних авіаліній України”, – зазначив Зеленський.

Він уточнив, що представники України будуть залучені до розслідування катастрофи, ідентифікації та репатріації (повернення на батьківщину) тіл українців, котрі загинули внаслідок трагедії.

Про рішення відправити пошуково-рятувальну групу також повідомив у Facebook прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

“Щойно на позачерговому засіданні Уряду ухвалили рішення про відправлення пошуково-рятувальної групи до Ірану для здійснення спільних заходів щодо розслідування причин трагедії та репатриації тіл загиблих громадян України. Готуємо групу до вильоту”, – написав Гончарук.

Раніше в прес-службі РНБО України повідомляли, що два українські літаки готові вилетіти до Ірану для транспортування тіл загиблих через катастрофу Boeing-737.

“Зараз відбуваються переговори з іранською стороною щодо підтвердження безпечного вильоту для двох українських літаків, які мають транспортувати загиблих українців. Літаки надають Міністерство оборони України і Державна служба України з надзвичайних ситуацій, і вони готові до вильоту одразу після вирішення Іраном питань безпеки”, – сказано в повідомленні.