Про це він сказав в інтерв’ю The Wall Street Journal.
Збройна підтримка України, зокрема реактивними системами залпового вогню HIMARS та гаубицями 155-мм, допомогла сповільнити наступ Росії на Донбасі та стабілізувати ситуацію, сказав Зеленський.
За його словами, росіяни щодня випускали 12 тисяч артилерійських снарядів проти 1000-2000 з боку України. Зараз українці можуть випускати близько 6000 снарядів на день, тоді як Росія починає відчувати нестачу боєприпасів і військ.
На піку боїв у травні та червні Україна втрачала від 100 до 200 військових на день, але зараз кількість загиблих скоротилася до 30 осіб на день та близько 250 поранених: “Я можу вам сказати точно, тому що я живу з цим кожен день”, – зауважив президент.
Хоча Зеленський відмовився оприлюднити загальні втрати українського війська з початку війни, посилаючись на військову політику, він сказав, що вони в кілька разів менші, ніж у РФ.
- Нагадаємо, що за оцінками посадовців Великої Британії, Росія направила майже 85% своєї військової сили для повномасштабного вторгнення в Україну.
- З 24 лютого російські окупанти втратили близько 39 тисяч своїх армійців та декілька тисяч одиниць озброєння й військової техніки.
- Також у Білому домі оголосили про додаткову безпекову допомогу Україні на суму 270 мільйонів доларів. До нього увійдуть чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS, протитанкове озброєння та безпілотні літальні апарати Phoenix Ghost.