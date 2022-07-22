Про це він сказав в інтерв’ю The Wall Street Journal.

Збройна підтримка України, зокрема реактивними системами залпового вогню HIMARS та гаубицями 155-мм, допомогла сповільнити наступ Росії на Донбасі та стабілізувати ситуацію, сказав Зеленський.

За його словами, росіяни щодня випускали 12 тисяч артилерійських снарядів проти 1000-2000 з боку України. Зараз українці можуть випускати близько 6000 снарядів на день, тоді як Росія починає відчувати нестачу боєприпасів і військ.

На піку боїв у травні та червні Україна втрачала від 100 до 200 військових на день, але зараз кількість загиблих скоротилася до 30 осіб на день та близько 250 поранених: “Я можу вам сказати точно, тому що я живу з цим кожен день”, – зауважив президент.

Хоча Зеленський відмовився оприлюднити загальні втрати українського війська з початку війни, посилаючись на військову політику, він сказав, що вони в кілька разів менші, ніж у РФ.