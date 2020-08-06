Офіс генпрокурора України ще не надписав білоруським колегам запити на екстрадицію раніше затриманих бойовиків "Вагнера". Білорусь прийматиме рішення після отримання запитів.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

Як повідомлялося раніше, низка ЗМІ розповсюдили інформацію, що Олександр Лукашенко нібито погодився передати бойовиків Україні. Джерелом цієї інформації став український журналіст Дмитро Гордон, який взяв інтерв’ю у президента Білорусі, а потім поспілкувався з місцевими ЗМІ.

Натомість міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що влада Білорусі поки не надавала офіційної згоди на передачу Україні затриманих бойовиків.

У четвер, 6 серпня, генпрокурорка України Ірина Венедіктова провела телефонну розмову з генпрокурором Білорусі Олександром Конюком. За підсумками розмови в Офісі генпрокурора повідомили, що наразі запити на екстрадицію цих осіб ще не були надіслані. Білоруська сторона прийматиме рішення після отримання офіційних запитів.

“Генпрокурор зазначила, що наразі органом досудового розслідування готуються клопотання про їх екстрадицію, після отримання яких, Офісом генпрокурора будуть направлені відповідні запити до Генеральної прокуратури Республіки Білорусь. Олександр Конюк повідомив, що рішення про видачу вказаних осіб буде прийнято після одержання запитів білоруською стороною”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаэмо, українська сторона має намір запитувати видачу 28 осіб, серед яких 9 українців. Загалом білоруські правоохоронці затримали 32 особи.