Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.
Як повідомлялося раніше, низка ЗМІ розповсюдили інформацію, що Олександр Лукашенко нібито погодився передати бойовиків Україні. Джерелом цієї інформації став український журналіст Дмитро Гордон, який взяв інтерв’ю у президента Білорусі, а потім поспілкувався з місцевими ЗМІ.
Натомість міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що влада Білорусі поки не надавала офіційної згоди на передачу Україні затриманих бойовиків.
У четвер, 6 серпня, генпрокурорка України Ірина Венедіктова провела телефонну розмову з генпрокурором Білорусі Олександром Конюком. За підсумками розмови в Офісі генпрокурора повідомили, що наразі запити на екстрадицію цих осіб ще не були надіслані. Білоруська сторона прийматиме рішення після отримання офіційних запитів.
“Генпрокурор зазначила, що наразі органом досудового розслідування готуються клопотання про їх екстрадицію, після отримання яких, Офісом генпрокурора будуть направлені відповідні запити до Генеральної прокуратури Республіки Білорусь. Олександр Конюк повідомив, що рішення про видачу вказаних осіб буде прийнято після одержання запитів білоруською стороною”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаэмо, українська сторона має намір запитувати видачу 28 осіб, серед яких 9 українців. Загалом білоруські правоохоронці затримали 32 особи.
- Раніше правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”. В одному з санаторіїв поблизу Мінська були затримані 32 особи, ще одного виявили та затримали на півдні країни. У правоохоронних органах заявили, що була отримана інформація про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків “для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії”.
- У Білорусі стосовно затриманих бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер” відкрито кримінальну справу за статтею “підготовка терактів”.
- Міністерство закордонних справ України отримало список затриманих у Білорусі бойовиків приватної військової компанії “Вагнера”.