Віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков повідомив, що від України ще не надходило офіційних звернень до Організації Об'єднаних Націй щодо розміщення миротворчої місії на Донбасі.

Про це йшлося в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

Так, співголова фракції “Європейської Солідарності” в парламенті Ірина Геращенко зазначила, що не зрушило з мертвого місця питання щодо появи миротворчої місії ООН на Донбасі.

Натомість Резніков заявив, що станом на зараз Україна ще не зверталася до ООН з цього приводу.

“Я публічно багато разів казав, що отримання мандату миротворчою місією або Ради безпеки ООН, або, можливо, ОБСЄ вважаю цілком припустимим. Я перевірив, чи було офіційне звернення України щодо порушення питання щодо миротворців. Я не знайшов такої ініціативи. Обговорення були, консультації були”, — сказав він.

Резніков також зазначив, що, відповідно, не дійшли згоди і щодо питання про те, якою буде ця місія — для створення мира або ж для його збереження.