У неділю, 5 вересня, завершилася змагальна програма літньої Паралімпіади-2020 в Токіо (Японія). Збірна України фінішувала шостою у загальному медальному заліку.

#Букви розповідають, як наші паралімпійці боролися за нагороди.

За дванадцять днів у Токіо розіграли 539 комплектів нагород. На подіум підіймалися спортсмени з 86 різних країн світу. Це рекордна кількість країн, що завершили Паралімпіаду з медалями.

Збірна України за час виступів у Токіо здобула 98 медалей – 24 золоті, 47 срібних та 37 бронзових. Наші спортсмени виступали в п’ятнадцяти видах спорту, в десяти з них змогли здобути нагороди.

Найуспішніше на Паралімпіаді виступили українські плавці. Вони додали в актив збірної 43 медалі (14+18+11), а на другому місці легка атлетика – 24 (6+15+3). Водночас у стрільбі українці розділили перше місце з Китаєм за кількістю медалей – шість.

За кількістю нагород Україна замкнула топ-5. Це другий найкращий результат за час виступів на Паралімпіадах. У медальному заліку Україна закінчила виступ на шостому місці, поступившись Китаю, Великій Британії, США, ПКР та Нідерландам.

Найтитулованіші українські паралімпійці

Максим Крипак (плавання) – 7 медалей (5+1+1)

Андрій Трусов (плавання) – 6 медалей (2+3+1)

Єлизавета Мерешко (плавання) – 5 медалей (2+2+1)

Денис Остапченко (плавання) – 3 медалі (1+1+1)

У Токіо 23 українські атлети здобули більше однієї медалі Лідерами за кількістю здобутих медалей стали плавці. 26-річний харків’янин Максим Крипак встановив світовий рекорд під час запливу на 100 метрів на спині й став лідером Паралімпіади-2020 за кількістю здобутих нагород.

Паралімпіада-2020: перемоги українців

Перший день змагань на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо Україна завершила у п’ятірці кращих. Українські параатлети вибороли вісім медалей: одне “золото”, п’ять срібних нагород та дві “бронзи”.

Другого дня українська плавчиня Єлизавета Мерешко здобула срібну медаль для України.

27 серпня, на третій день, Україна завоювала 13 медалей і залишилася у десятці медального заліку.

У четвертий день Паралімпійських ігор-2020 Україна завоювала 12 медалей та увійшла до п’ятірки медального заліку.

29 серпня, у п’ятий день змагань, паралімпійська збірна України завоювала дві золоті нагороди, п’ять срібних, дві бронзові медалі. Параатлетка встановила рекорд Європи у штовханні ядра.

30 серпня, у шостий день змагань, паралімпійська збірна України завоювала дві золоті, 5 срібних і 4 бронзових нагороди. Український плавець переміг у змаганнях зі світовим рекордом.

У сьомий день Паралімпійських ігор-2020 українська збірна завоювала 13 медалей та закріпилася в першій п’ятірці медального заліку.

У восьмий день Паралімпійських ігор-2020 у Токіо (Японія) – українські спортсмени вибороли вже дві медалі в кульовій стрільбі.

Дев’ятий змагальний день Паралімпіади-2020 у Токіо закінчився для України дев’ятьма нагородами. Країна знову потрапила у п’ятірку найкращих за кількістю “золота”. За результатами дев’ятого дня наші спортсмени здобули 9 нагород: 3 золотих, 4 срібні та 2 бронзові медалі.

Десятий змагальний день Паралімпіади-2020 у Токіо закінчився для України десятьма нагородами, з них чотири — золоті. За результатами десятого дня наші спортсмени здобули 4 золоті, 5 срібних і 1 бронзову нагороди.

У передостанній день Паралімпійських ігор-2020 українці вибороли ще три медалі: два “срібла“ та “бронзу“.

В останній змагальний день українці боролися за нагороди у стрільбі. На жаль, медалей завоювати не вийшло.