З 20 вересня Україна скасовує самоізоляцію для іноземців, які знаходяться в країні в транзитному режимі й повинні залишити її протягом 48 годин.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба з посиланням на рішення Кабінету Міністрів.

З 20 вересня іноземці та особи без громадянства, які в’їжджають в Україну з метою транзиту і мають документи, що підтверджують виїзд з країни протягом 48 годин, звільняються від самоізоляції. Крім того, їм не потрібно робити тести на COVID в Україні та встановлювати застосунок “Дія”.

Однак Кабмін залишив чинною вимогу для іноземців та власників посвідки на проживання про наявність страхового полісу, виданого зареєстрованою в Україні компанією, який покриє витрати на лікування та обсервацію.

Всім іноземним громадянам, власникам посвідки на тимчасове проживання, а також особам без громадянства під час прибуття в Україну потрібно мати один з зазначених документів:

документ, що підтверджує отримання однієї чи кількох доз вакцини проти COVID-19, що включені ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях;

іноземний COVID-сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 вакцинами, що включені ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР або одужання особи від COVID-19;

негативний результат ПЛР тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, що зроблений не більш як за 72 години до в’їзду.

Ці правила не діють на дітей до 12 років.

Іноземні громадяни від 18 років, які не пройшли вакцинацію від коронавірусу та перетинають державний кордон на в’їзд, зобов’язані мати негативний результат тесту та встановлювати мобільний застосунок для контролю самоізоляції незалежно від терміну перебування на території України.

Особа звільняється від самоізоляції, якщо протягом 72 годин з моменту в’їзду пройде ПЛР-тестування або зробить експрес-тест на антиген й отримає негативний результат.