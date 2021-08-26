Україна скасувала візовий режим з Республікою Маврикій

У четвер, 26 серпня, Кабінет Міністрів схвалив проєкт Угоди з урядом Республіки Маврикій про взаємне скасування візових вимог.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

У пояснювальній записці до проєкту зазначається, станом на цей час між Україною і Маврикієм діє візовий режим поїздок громадян.

Громадяни Республіки Маврикій для в’їзду в Україну оформлюють візи в закордонних дипломатичних установах України та візи в електронному вигляді (е-Віза).

Громадяни України, що мають намір здійснити поїздку до Республіки Маврикій, оформлюють маврикійську візу (крім громадян, що подорожують до Маврикію з туристичною метою, які згідно з одностороннім рішенням Уряду Республіки Маврикій, прийнятим 17.03.2017, можуть скористатися можливістю безвізового в’їзду і перебування в країні строком до 90 днів).

“Положеннями проєкту угоди передбачається запровадження безвізового режиму взаємних поїздок громадян України та Республіки Маврикій за умови, що тривалість перебування громадян держави однієї сторони на території держави другої сторони не перевищує 90 днів протягом 180 днів”, – йдеться у документі.

Нагадаємо, що Україна та Перу підписали угоду про скасування візових вимог для короткострокового перебування. Підписання відбулося у четвер, 15 липня в Міністерстві закордонних справ України. Відомо, що угоду підписали очільник українського МЗС Дмитро Кулеба й посол Перу в Польщі та в Україні за сумісництвом Альберто Ефраїн Уілфредо Салас Бараон.