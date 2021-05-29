Україна схиляється до версії канадського суду, що атака на літак Міжнародних авіаліній України в Ірані була терактом.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера”.

“Я можу сьогодні сказати, що ми схиляємося до думки, яку прийняв канадський суд, що це було терактом щодо українського літака. Ми сьогодні все більше схиляємося до цієї думки, і цю думку підтверджуємо”, – заявив Данилов.

Секретар РНБО додав, що пов’язує цю авіакатастрофу з убивством іранського генерала Касема Сулеймані, яке сталося за кілька днів до авіатрощі. Його вбили американські військові.

“За кілька днів до цього був убитий Сулеймані. За тими законами й канонами, які існують в цій країні (Ірані, – ред.), вони повинні були оголосити джихад, війну американцям. Щоб це пересмикнути, потрібна була подія, яка вийде під іншим кутом огляду”, – пояснив він.

При цьому Данилов припустив, що аналітики РНБО можуть помилятися, але це головний мотив, який розглядають у Раді.

Нагадаємо, 8 січня 2020 року під Тегераном (Іран) був збитий ракетами український літак Boeing 737 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”. У зв’язку з цим п’ять країн виступили зі спільною заявою.