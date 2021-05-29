Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера”.
“Я можу сьогодні сказати, що ми схиляємося до думки, яку прийняв канадський суд, що це було терактом щодо українського літака. Ми сьогодні все більше схиляємося до цієї думки, і цю думку підтверджуємо”, – заявив Данилов.
Секретар РНБО додав, що пов’язує цю авіакатастрофу з убивством іранського генерала Касема Сулеймані, яке сталося за кілька днів до авіатрощі. Його вбили американські військові.
“За кілька днів до цього був убитий Сулеймані. За тими законами й канонами, які існують в цій країні (Ірані, – ред.), вони повинні були оголосити джихад, війну американцям. Щоб це пересмикнути, потрібна була подія, яка вийде під іншим кутом огляду”, – пояснив він.
При цьому Данилов припустив, що аналітики РНБО можуть помилятися, але це головний мотив, який розглядають у Раді.
Нагадаємо, 8 січня 2020 року під Тегераном (Іран) був збитий ракетами український літак Boeing 737 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”. У зв’язку з цим п’ять країн виступили зі спільною заявою.
- За підсумками перемовин Іран взяв на себе всю відповідальність за авіакатастрофу українського літака “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном. При цьому іранська сторона готова забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв незалежно від їх громадянства.
- 30 грудня уряд Ірану затвердив суму компенсації у 150 тисяч доларів або її еквівалент в інших валютах для сімей кожної жертви катастрофи літака “Міжнародних авіаліній України”.
- 17 березня 2021 року іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо збиття українського пасажирського літака у січні 2020 року. Зазначається, що причиною фатального рішення збити літак була помилка оператора протиповітряної оборони, який визначив літак як “ворожий об’єкт”. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував документ і звинуватив Іран у приховуванні істинних причин збиття українського літака.
- 6 квітня в Ірані десяти посадовим особам було пред’явлено звинувачення у справі про причетність до збивання українського пасажирського літака Boeing 737 “Міжнародних авіаліній України” (МАУ) у 2020 році, в результаті чого загинуло 176 осіб.