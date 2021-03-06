Про це свідчать дані на офіційному сайті МОЗ.
До списку включені 194 держави, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).
Список “червоної” зони скоротився до 54 країн (тиждень тому до нього входила 61 держава).
Зокрема, до “червоного” списку перемістилися Болгарія і Кіпр.
Також до “червоної” зони входять: США, Чехія, Чорногорія, Естонія, Ізраїль, Словаччина, Словенія, Латвія, Литва, Швеція, Угорщина, Польща, Франція, Нідерланди, Італія, Австрія, Бельгія, Бразилія, ОАЕ та інші країни.
До “зеленої” зони перемістилися: Португалія, Катар, Ірландія, Велика Британія, Білорусь, Панама, Сент-Вінсент і Гренадіни, Парагвай, Аргентина.
Крім того, до “зеленої” зони входять: Румунія, Греція, Швейцарія, Туреччина, Єгипет, Хорватія, Грузія, Німеччина, Данія, Канада, Норвегія, Туніс та інші країни.
Україна включає в “червоний” список ті країни, де кількість нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник у нашій країні.
Особи, які приїжджають до України з країн “червоної” зони, зобов’язані здати ПЛР-тест на коронавірус або пройти двотижневу самоізоляцію (із використанням електронного сервісу “Вдома”). При в’їзді із “зелених” країн ці вимоги не є обов’язковими.
- Напередодні міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна вступила у третю хвилю поширення коронавірусу COVID-19. Зростання захворюваності прогнозується уже на кінець квітня.
- Днем раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що не виключає введення в Україні жорсткого карантину на тлі росту захворюваності на коронавірус.
- Із середи, 24 лютого, в Україні знову почав діяти адаптивний карантин. В Україні знову діє епідемічне зонування: поділ країни на “зони карантину” – “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” та “червону”.
- Залізничне сполучення з регіонами “червоної” зони обмежене. “Укрзалізниця” з 7 по 12 березня призупинить продаж квитків до Чернівецької та Житомирської областей. З Івано-Франківщини 7 березня можна буде виїхати обмеженою кількістю потягів, раніше “Укрзалізниця” оприлюднила перелік.