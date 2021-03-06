Міністерство охорони здоров'я України знову оновило перелік країн, які віднесені до "червоної" або "зеленої" зон.

Про це свідчать дані на офіційному сайті МОЗ.

До списку включені 194 держави, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Список “червоної” зони скоротився до 54 країн (тиждень тому до нього входила 61 держава).

Зокрема, до “червоного” списку перемістилися Болгарія і Кіпр.

Також до “червоної” зони входять: США, Чехія, Чорногорія, Естонія, Ізраїль, Словаччина, Словенія, Латвія, Литва, Швеція, Угорщина, Польща, Франція, Нідерланди, Італія, Австрія, Бельгія, Бразилія, ОАЕ та інші країни.

До “зеленої” зони перемістилися: Португалія, Катар, Ірландія, Велика Британія, Білорусь, Панама, Сент-Вінсент і Гренадіни, Парагвай, Аргентина.

Крім того, до “зеленої” зони входять: Румунія, Греція, Швейцарія, Туреччина, Єгипет, Хорватія, Грузія, Німеччина, Данія, Канада, Норвегія, Туніс та інші країни.

Україна включає в “червоний” список ті країни, де кількість нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник у нашій країні.

Особи, які приїжджають до України з країн “червоної” зони, зобов’язані здати ПЛР-тест на коронавірус або пройти двотижневу самоізоляцію (із використанням електронного сервісу “Вдома”). При в’їзді із “зелених” країн ці вимоги не є обов’язковими.