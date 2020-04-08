Сьогодні зранку з України до Риму вилетів літак з дезінфекційними рідинами, як гуманітарна допомога італійським медикам у боротьбі з коронавірусом.

Про це повідомили в пресслужбі МВС.

“Це другий раунд допомоги Італії. Ми відправляємо п’ять тон спеціальних санітайзерів, які будуть використовуватися для дезінфекції лікарень і рук медичних працівників. Вміст спирту – 70%. Засіб відповідає вимогам Всесвітньої організації охорони здоров’я. Ми не виділяли жодних додаткових коштів на закупівлю засобу. Наші підрозділи забезпечені засобами дезінфекції”, – повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.

Також, за словами Гончарова, італійський уряд висловив вдячність Україні за підтримку.

“Дві бригади українських лікарів вже приступили до роботи у двох госпіталях Італії. Ми щовечора маємо онлайн-конференції, де лікарі розповідають, як там налагоджена медична, епідеміологічна та превенційна робота. Це досвід, який ми вже сьогодні можемо використовувати у боротьбі з вірусом. Настрій у наших лікарів чудовий, вони відчувають підтримку, як італійських колег, так і нашої діаспори”, – додав він.

Раніше повідомлялося, що Україна спорядила до Італії бригаду з 20 медиків-добровольців для боротьби з коронавірусом COVID-19.