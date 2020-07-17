Україна скоротила список тих країн, прибуваючи з яких потрібно проходити обсервацію, або здавати тест на коронавірус.

Про це повідомила прес-служба міністерства.

Зі списку держав “червоної зони” були виключені Болгарія, Єгипет і Албанія.

Станом на 17 липня в оновлений “червоний список” входять близько 50 держав, серед яких Росія, Ізраїль, Франція, Молдова, США, Білорусь, ОАЕ і Мексика.

В “зеленому списку” серед популярних курортних напрямків для українців перебувають Чехія, Хорватія, Греція, Польща, Туреччина та Італія.

При цьому станом на сьогоднішній день з усіх країн Європейського Союзу відкрили свої кордони для українців тільки Болгарія і Хорватія.