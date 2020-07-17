Про це повідомила прес-служба міністерства.
Зі списку держав “червоної зони” були виключені Болгарія, Єгипет і Албанія.
Станом на 17 липня в оновлений “червоний список” входять близько 50 держав, серед яких Росія, Ізраїль, Франція, Молдова, США, Білорусь, ОАЕ і Мексика.
В “зеленому списку” серед популярних курортних напрямків для українців перебувають Чехія, Хорватія, Греція, Польща, Туреччина та Італія.
При цьому станом на сьогоднішній день з усіх країн Європейського Союзу відкрили свої кордони для українців тільки Болгарія і Хорватія.
- Раніше в МЗС назвали 23 країни, які відкриті для українців. Даний перелік включає і ті держави, куди необхідна віза. Це, зокрема, Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Велика Британія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея.
- Незважаючи на загальну заборону громадянам України відвідувати країни Шенгенської зони через пандемію коронавірусу COVID-19, є 8 категорій громадян, які можуть в’їжджати до Європейського Союзу.
- Українці найбільше цікавляться подорожами до Угорщини, Туреччини та Франції.