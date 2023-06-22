Напередодні Ukraine Recovery Conference віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та координатор системи ООН в Україні Деніз Браун обговорили реалізацію спільного підходу до відновлення України на рівні громад.

Джерело: Урядовий портал

“Він передбачає створення Фонду відновлення громад, який є ключовим кроком на шляху до тривалого відновлення та стійкості громад. Його пріоритетами стануть відновлення житла, критичної, соціальної інфраструктури, а також гуманітарне розмінування та підтримка місцевого бізнесу”, – заявив Кубраков.

Для потреб Фонду планується мобілізувати 300 мільйонів доларів протягом наступних 5 років. Початкове стартове фінансування становить 50 мільйонів доларів.

За словами Кубракова, успішне відновлення неможливе без продовження реформи децентралізації.

“Ми розуміємо, що сьогодні багато громад не мають спроможності для того, щоб самостійно впоратися з викликами. Наше завдання — надати всю необхідну інституційну, фінансову та консультаційну підтримку, щоб посилити громади. Для цього уже створюємо регіональну структуру команд підтримки, які допоможуть громадам впоратися з викликами відбудови”, — зазначив він.

Своєю чергою, Деніз Браун зауважив, що Організація Об’єднаних Націй та Уряд України вже демонструють успішність громадоцентричного підходу на прикладі відновлення Харкова та деокупованого міста Ізюм на Харківщині, де центральні та місцеві органи влади, ООН та громадськість спільно відновлюють пошкоджену інфраструктуру.

Зокрема, ООН допомагає громадам проводити розмінування, розбирати наслідки руйнувань, відновлювати житло, школи, медичні заклади. Також Організація спільно з Урядом працює над забезпеченням тим, хто залишився в постраждалих громадах, базовими послугами.

Водночас Міністерство та ООН спільно працюватимуть над втіленням тих проектів, які ініційовані громадами та погоджені в рамках публічних консультацій з їх мешканцями.

Як нагадали у пресслужбі, в 2024 році ООН планує виділити понад 1 мільярд доларів на відновлення України.