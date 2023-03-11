Україна долучилася до міжнародних зусиль протидії сексуальному насильству під час війни через участь у новоствореному Глобальному альянсі із запобігання сексуальному насильству.

Про це йдеться на сайті Урядового порталу.

Україна співголовуватиме в альянсі із запобігання сексуальному насильству до кінця 2023 року. Відповідні домовленості були зафіксовані під час зустрічі української та британської делегацій в межах 67-ї сесії Комісії ООН зі становища жінок у Нью-Йорку.

Як зазначається, Глобальний альянс був ініційований Лордом Ахмадом Вімблдонським, головою делегації Сполученого Королівства та спеціальним представником прем’єр-міністра Великої Британії з питань запобігання сексуальному насильству під час збройних конфліктів.

“Після першої інформації про випадки сексуального насильства щодо українців з боку російських військовослужбовців, Британія невідкладно розпочала надавати допомогу Україні. І сьогодні ми запустили альянс, який розширить межі такої підтримки, а також співпраці з іншими країнами світу”, – зазначила віцепрем’єр-міністерка Ольга Стефанішина, голова української делегації на 67-ї сесії Комісії ООН зі становища жінок.

Відтак, у складі альянсу зараз перебуває вже 13 країн світу, зокрема: Австралія, Люксембург, Колумбія, Японія, Південна Корея, Нігерія, США, Йорданія, ОАЕ та інші. Разом з Україною співголовування в альянсі також прийняла Колумбія.

За словами урядової уповноваженої з питань гендерної політики Катерина Левченко, завдання Глобального альянсу – ефективне і значуще включення постраждалих від сексуального насильства в процес розробки та реалізації політик на міжнародному та національному рівнях. Таке включення постраждалих означає створення умов для надання послуг і задоволення потреб постраждалих, а також постійний діалог з ними.