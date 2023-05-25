Джерело: Міністерство економіки України.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко під час засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів наголосила, що гуманітарне розмінування є надважливою складовою безпеки та економічного відновлення України.

Юлія Свириденко зазначила, що першочерговим завданням є нетехнічне обстеження (НТО), тобто збір інформації про забруднення території, для цього потрібні спеціалісти та засоби збору і аналізу інформації. За світовими практиками, після НТО тільки від 8-18% території потребують очищення та розмінування.

Проте швидке очищення земель вимагає використання людського ресурсу, спеціальної техніки – сканерів, дронів, аналізу супутникових даних тощо. Наразі уряд веде переговори з міжнародними партнерами з точки зору залучення їхнього досвіду з протимінної діяльності в Україні, виходу на глобальний ринок техніки з розмінування та залучення іноземних операторів з розмінування в Україну.

“Співпраця з НАТО щодо посилення спроможностей України з гуманітарного розмінування може включати такі напрями, як інформування щодо наявності в країнах НАТО виробників спеціальної техніки для розмінування та їх можливостей, пошук потенційних донорів, навчання українських саперів, обмін досвідом з відповідними центрами передового досвіду НАТО та інші”, – зазначила Юлія Свириденко.

Своєю чергою, представники держав-членів НАТО запевнили у незмінній підтримці України та готовності надавати необхідну нашій країні допомогу для перемоги та відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.

За даними Світового Банку, витрати на розчищення всієї території складатимуть більше як $37,4 млрд, проте за словами очільниці Мінекономіки, застосовуючи нові методи, Україна може знизити вартість в 10 разів. Потенційно забруднена територія складає 174 тис. га, на якій проживають понад 15 млн осіб та 6,1 млн осіб знаходяться безпосередньо в зоні ризику.