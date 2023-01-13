В українському уряді вважають, що Україна стане країною-членом Європейського Союзу "менше ніж за 2 роки".

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

За його словами, в уряді розраховують пройти шлях переговорів про вступ у Європейський Союз “менше ніж за 2 роки”. Шмигаль запевнив, що тоді Україна стане повноправним членом ЄС.

Голова Кабміну нагадав, що обсяг роботи “колосальний”. Водночас видно, що європейські партнери налаштовані на “продуктивну співпрацю в питанні інтеграції”.

“Яскравим свідченням цього стане візит у найближчі тижні голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Ми очікуємо, що разом із пані фон дер Ляєн в Україну прибудуть понад 10 єврокомісарів для проведення міжурядових консультацій”, — сказав Шмигаль.

Він додав, що це буде не лише “важливим сигналом подальшої підтримки України у війні”, але і продемонструє, що ЄС “відкритий до переговорного процесу про вступ України”.