Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні прийняв рішення спростити порядок оформлення посвідок на тимчасове проживання для білорусів.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

У постанові зазначається, що громадяни Білорусі, які є підприємцями, висококваліфікованими спеціалістами, зокрема у сфері інформаційних технологій та інновацій, імміграція яких відповідає інтересам України, та члени їх сімей, одночасно із зверненням із заявою про надання дозволу на імміграцію звертаються до ДМС для оформлення посвідки на тимчасове проживання.

Процедура розгляду та отримання таких посвідок буде здійснюватися у скорочений строк, а саме – за три робочі дні.