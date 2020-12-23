Про це повідомляє кореспондент #Букв.
У постанові зазначається, що громадяни Білорусі, які є підприємцями, висококваліфікованими спеціалістами, зокрема у сфері інформаційних технологій та інновацій, імміграція яких відповідає інтересам України, та члени їх сімей, одночасно із зверненням із заявою про надання дозволу на імміграцію звертаються до ДМС для оформлення посвідки на тимчасове проживання.
Процедура розгляду та отримання таких посвідок буде здійснюватися у скорочений строк, а саме – за три робочі дні.
- 20 листопада Україна та ще шість країн приєдналися до санкцій Європейського союзу проти невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка та 40 чиновників.