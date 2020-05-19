Про це повідомив капітан української команди Олександр Матлак.

Масштабний онлайн-шаховий матч проходив 17 травня. Команда України перемогла у всіх трьох видах програми – 808: 396, 942: 506, 650.5: 493.5.

У суперфіналі 5 сезону Світової ліги з шахів Chess.com команди України та Росії зіграли три матчі: куля (1 + 1), бліц (5 + 2) і рапід (10 + 2).

“Ми перемогли в наймасштабнішому Live Chess матчі в історії людства! Ми – найкращі в світі!” – написав Матлак, підкресливши, що в матчі приймали участь 915 українських шахістів одночасно.