За версією видання The Economist, Україна стала "державою року" – "за героїзм народу та опір агресору".

Про це йдеться у повідомленні видання The Economist.

У виданні зазначили, що, зазвичай, складно обрати “країну року” за версією The Economist. Бо журналісти й редактори зазвичай влаштовують дебати, в яких сперечаються щодо пів дюжини країн, включених у скорочений список бажаних кандидатів. Проте, як наголосили у виданні, цьогоріч вибір був очевидним: “Це може бути лише Україна”.

У виданні пояснили, що звання “країни року” зазвичай, дістається країні, яка, з погляду редакції The Economist, найбільше покращила себе за попередні 12 місяців.

“Проте Україна в якомусь сенсі є незвичайним вибором, оскільки життя більшості українців значно погіршилося після неспровокованого вторгнення Путіна до їхньої країни в лютому. Безліч людей загинуло. Міста зруйновані та спалені. Мільйони залишили свої будинки. Економіка України скоротилася приблизно на третину. Через російські атаки багато українців перебувають у темряві, без електрики. І все ж таки українці цього року проявили себе” – зауважили у виданні.

А також виділили чотири якості, які виявили українці: героїзм, винахідливість, стійкість, натхнення.

“Українці показали, що брехню можна викрити, а терору можна протистояти. Їхня боротьба – далека від завершення. Але їхній приклад у 2022 році був неперевершеним. Слава Україні!”, – підсумували в The Economist.