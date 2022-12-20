Про це йдеться у повідомленні видання The Economist.
У виданні зазначили, що, зазвичай, складно обрати “країну року” за версією The Economist. Бо журналісти й редактори зазвичай влаштовують дебати, в яких сперечаються щодо пів дюжини країн, включених у скорочений список бажаних кандидатів. Проте, як наголосили у виданні, цьогоріч вибір був очевидним: “Це може бути лише Україна”.
У виданні пояснили, що звання “країни року” зазвичай, дістається країні, яка, з погляду редакції The Economist, найбільше покращила себе за попередні 12 місяців.
“Проте Україна в якомусь сенсі є незвичайним вибором, оскільки життя більшості українців значно погіршилося після неспровокованого вторгнення Путіна до їхньої країни в лютому. Безліч людей загинуло. Міста зруйновані та спалені. Мільйони залишили свої будинки. Економіка України скоротилася приблизно на третину. Через російські атаки багато українців перебувають у темряві, без електрики. І все ж таки українці цього року проявили себе” – зауважили у виданні.
А також виділили чотири якості, які виявили українці: героїзм, винахідливість, стійкість, натхнення.
“Українці показали, що брехню можна викрити, а терору можна протистояти. Їхня боротьба – далека від завершення. Але їхній приклад у 2022 році був неперевершеним. Слава Україні!”, – підсумували в The Economist.
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