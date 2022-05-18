Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

У повідомленні зазначається, що навіть без найсвіжішого пакету допомоги, який Україна ще не отримала, сьогодні вона є найбільшим в світі отримувачем військової допомоги від Сполучених Штатів.

Відомо, що у період з 2014 по 2021 роки Вашингтон відправив Києву озброєння на 2,7 млрд доларів. А з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів розмір допомоги склав вже 3,8 млрд доларів.

Зауважується, що у 2020 фінансовому році перше місце серед країн, що отримують військову допомогу від США, посідав Ізраїль з показником 3,3 млрд доларів. На другому місці був Єгипет з 1,3 млрд доларів, а на третьому — Йорданія з 0,51 млрд доларів.