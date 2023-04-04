Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що Україна має змогу набути повноправного членства в Альянсі, як і здобути перемогу у війні проти РФ.

Про це повідомляє “Голос Америки”.

Відповідаючи на запитання щодо перспектив членства, Столтенберг наголосив, що позиція НАТО залишається незмінною.

Україна стане членом Альянсу, — заявив генсек НАТО. Він також висловив переконання, що Україна може виграти цю війну. Першим кроком до будь-якого членства України в НАТО є забезпечення перемоги України, і саме тому США та їхні партнери надали безпрецедентну підтримку Україні”.

Столтенберг також запевнив, що військово-політичний союз НАТО продовжуватиме підтримувати Україну, та не піддасться на ядерні залякування росіян. За його словами, зараз важливо зробити все, щоб Україна залишилася суверенною, незалежною державою в Європі.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу напередодні саміту глав МЗС НАТО у Брюсселі зазначив, що на зустрічі з колегами торкнеться питання потенційного членства України в НАТО.

Я сподіваюся, що в майбутньому прийде день, коли український прапор буде майоріти тут як прапор повноправного члена НАТО перед штаб-квартирою НАТО. Це те, про що я збираюся говорити сьогодні, після шести років проведення засідання комісії “Україна-НАТО”, – заявив глава МЗС 4 квітня.

На його думку, країни Заходу роблять недостатньо для підтримки України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що задоволений вступом Фінляндії до НАТО, водночас додав, що найкращим способом гарантувати безпеку в Європі є приєднання до альянсу й України.

Раніше, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що союзники “єдині в рішучості триматися курсу і підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”.

Столтенберг зазначив, що у російського лідера Володимира Путіна немає найближчих планів щодо миру. Тому глава Альянсу закликав Захід підготуватися до постачання Києву військової допомоги протягом тривалого часу.

Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив високу оцінку “сталевому опору українського народу”, а також “безпрецедентної підтримки України” з боку держав–членів Альянсу. Він зауважив, що Путін хотів, аби “Альянс зменшився, проте досяг зворотного результату: НАТО розширюється”.

З початку повномасштабного вторгнення, Україна отримала за 2022 рік від держав-членів Північноатлантичного альянсу фінансову, гуманітарну та військову допомогу на загальну суму майже $120 мільярдів.

4 квітня Фінляндія офіційно стала 31-м членом НАТО.