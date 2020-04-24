Україна стане однією з перших трьох країн світу, в яких запрацює Learning Passport – глобальна освітня онлайн-платформа, яку запускають Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та Microsoft Corp.

Про це повідомляє пресслужба МОН.

“Школи закриваються, діти стають ізольованими, відчувають страх і тривожність – наслідки цієї пандемії впливають на дітей у всьому світі. Ми маємо об’єднатися і взяти до уваги всі можливі способи, щоб допомогти нашим дітям пройти через ці важкі часи. З нашими давніми партнерами, такими як Microsoft, ми можемо швидко надати дітям та молоді інноваційні та придатні до адаптації рішення. Адаптація платформи Learning Passport – нагадування про те, як багато ми можемо досягти для дітей разом із нашими партнерами в часи, коли криза поглиблюється на глобальному рівні”, – сказала виконавчий директор ЮНІСЕФ Генріетта Фор.

За останніми даними ЮНЕСКО, 1,57 млрд учнів і студентів у 190 країнах відчувають на собі наслідки закриття шкіл.

Платформа Learning Passport виникла в результаті партнерства між ЮНІСЕФ, Microsoft і Кембриджським університетом і спочатку була розроблена для дистанційної онлайн освіти дітей-біженців та переселенців. Функціонал ресурсу значно розширили, щоб забезпечити виконання навчального плану на національному рівні для дітей та молоді після закриття шкіл через спалах COVID-19. Платформа також надає ключові ресурси для вчителів і педагогів.

Усі країни, де навчальну програму можна викладати дистанційно, зможуть організувати навчання онлайн для дітей та молоді, у яких є необхідне обладнання вдома.

Контент платформи для українських дітей та молоді буде доступний у травні і міститиме онлайн-книги, відео, а також додаткову підтримку для батьків тих дітей, які мають особливі освітні потреби.

Зазначається, що в Україні, платформа Learning Passport буде використана для створення онлайн-ресурсу для самоосвіти і неформальної освіти, а саме для поширення програм розвитку соціально-емоційних навичок серед підлітків.

У межах проєкту буде створена цифрова версія навчальної програми UPSHIFT, спрямована на формування підприємницьких навичок у підлітків і молоді, як агентів соціальних змін, а також надання можливостей для реалізації власних ініціатив із соціального підприємництва.

Платформа для кожної країни надає онлайн-ресурси навчальної програми і додаткові матеріали рідною мовою. Ці матеріали будуть відібрані експертами, щоб найкращим чином забезпечити потреби учнів і викладачів.

Learning Passport є частиною партнерства Generation Unlimited (Покоління без кордонів) у сфері дистанційного навчання, яка має на меті використання технологій для вирішення тих викликів, з якими стикаються учні та освітні установи зокрема в охоплених конфліктом і гуманітарних контекстах. Generation Unlimited (Покоління без кордонів) – це глобальне мультисекторне партнерство, покликане забезпечити зростаючі потреби в навчанні, тренінгах та роботі для молоді.