Сьогодні у Верховній Раді виступив з промовою голова комітету з питань оборони Палати громад парламенту Великої Британії Тобіас Еллвуд.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Тобіас Еллвуд підтримав демократичний напрямок руху України та висловив підтримку з боку Великої Британії.

“Сьогодні Україна стоїть на нульовій позиції битви між авторитаризмом та демократією. Я можу тільки похвалити те, що ваша нація так повстала”, – заявив він.

Голова комітету з питань оборони Палати громад також наголосив, що пишається участю Великої Британії в допомозі Україні та наголосив: західний світ може і повинен робити більше.

Еллвуд нарікає, що раніше уряди великих країн не розуміли ситуації в Україні та “сховалися за виправданням, що Україна не є членом НАТО і в нас немає зобов’язань допомагати”. Одначе, він нагадав, що Північноатлантичний Альянс посилав свої війська і в Афганістані, і в Косово, і в Лівії – а вони також не є його членами.

“Українська безпека — це європейська безпека. І, якщо вторгнення відбудеться, це вплине на ціни на харчі, на газ, і це буде катастрофою для всієї Європи”, – переконаний Тобіас Еллвуд.

Він висловив також припущення стосовно планів президента РФ Володимира Путіна – відмежуватися від країн Заходу та об’єднатися з Китаєм.

Еллвуд наголосив на необхідності об’єднання зусиль у боротьбі з агресією Росії та назвав цей період “поворотним моментом в історії”.

“Ми маємо нагадати собі, за що ми стоїмо, у що ми віримо, що ми хочемо захищати, адже поки Вашингтон, Лондон, Берлін та Париж не погодяться щодо того, як протистояти російській агресії, ми будемо діяти розділено і нашу слабкість експлуатуватимуть”, – наголосив британський політик.