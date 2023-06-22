Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна формує коаліцію бізнесу для інвестицій у відновлення, яка доповнить міждержавне партнерство, забезпечить потрібні ресурси, а підприємці отримають довгострокові вигоди.

Джерело: Урядовий портал.

Очільник уряду окреслив чіткі інвестиційні пріоритети України: “Енергетика. Це інвестиції у відбудову, децентралізацію енергосистеми, зростання частки відновлювальних джерел генерації. Також маємо найбільші на континенті газосховища, своєрідний “газовий сейф” Європи”.

Щодо оборонно-промислового комплексу, то за словами очільника уряду, Україна зацікавлена в трансферті кращих світових технологій. Україна очікує на інвестиції в конструкторські розробки та нові виробництва. А також планує розвивати Military Tech.

“Аграрний сектор. До війни один найбільш динамічних в українській економіці. Акценти змістяться з експорту сировини, на експорт продуктів переробки, що зробить український АПК ще більш прибутковим. Природні ресурси. На території України зосереджено 5% корисних копалин усього світу. Ми зацікавлені в інвестиційних проєктах, які створять замкнутий цикл, від видобутку сировини до виробництва кінцевого продукту. Цифрові технології. Український IT-сектор у 2022 році приніс економіці понад 7 млрд доларів експортних надходжень. Зберігаємо лідерство в розвитку цифрової інфраструктури державних послуг. Маємо унікальний досвід побудови систем кіберзахисту”, – наголосив Денис Шмигаль.

За його словами, у всіх сферах Україна може запропонувати беззаперечні переваги для кожного інвестора: зручна логістика, висококваліфіковані працівники, розгалужена інфраструктура, розміщення виробництва поряд із ринком збуту.

“Відбудова України – це більше ніж бізнес та економіка. Від того як ми відновимо наші поля та наші заводи, наші міста та наші села, наші електростанції та наші водосховища залежатиме якість життя та безпека людей в усіх куточках Європи та в усьому світі. Тож закликаю світовий бізнес бути частиною безпрецедентного проєкту відродження нашої країни”, – резюмував Денис Шмигаль.