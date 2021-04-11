Україна створює національну систему переходу на стандарти НАТО, яка має прискорити шлях до повноправного членства в Альянсі.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на сторінці в Facebook.

“Україна створює національну систему переходу на стандарти НАТО. Україна твердо й непорушно тримає курс на приєднання до Альянсу. Адже як зазначив Президент України, НАТО – це єдиний шлях до завершення війни на сході України”, – написав Шмигаль.

Він також нагадав, що на цьому тижні віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина представила запуск цієї системи.

Голова уряду зазначив, що Україна ввела вже 292 стандарти та керівні документи НАТО, або ж 19% угод зі стандартизації.

“Причому третину з них впроваджено за останні півтора року. Запуск національної системи переходу на стандарти НАТО дасть Україні змогу прискорити свій шлях до повноправного членства в Альянсі”, – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, що у вівторок, 6 квітня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським через загострення конфлікту на Донбасі та стягування військ РФ до українського кордону.

Зеленський наголосив, що єдиним шляхом до закінчення війни на Донбасі є саме НАТО. Тому президент закликав надати Україні План дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО.