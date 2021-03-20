Міністерство охорони здоров'я України опублікувало оновлений перелік країн, які віднесені до "червоної" або "зеленої" зон.

Про це свідчать дані на офіційному сайті МОЗ.

До списку включені 194 держави, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Список “червоної” зони скоротився до 44 країн (станом на 12 березня до нього входила 51 держава).

Зокрема, до “червоної” зони входять: Чорногорія, Болгарія, Чехія, Естонія, Угорщина, Швеція, Польща, Словаччина, Італія, Франція, Словенія, Ізраїль, Нідерланди, Австрія, Бразилія та інші держави.

До “зеленої” зони перемістилися наступні країни: Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Мальдіви, Ліхтенштейн, Чилі, Литва, Бельгія, Боснія і Герцеговина.

Також до “зеленої” зони входять: США, Румунія, Греція, Швейцарія, Туреччина, Єгипет, Хорватія, Норвегія, Данія, Фінляндія, Німеччина, Іспанія, Велика Британія, Канада, Грузія та інші держави.

Дані станом на 19 березня:

Дані станом на 12 березня:

Україна включає в “червоний” список ті країни, де кількість нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник у нашій країні.

Особи, які приїжджають до України з країн “червоної” зони, зобов’язані здати ПЛР-тест на коронавірус або пройти двотижневу самоізоляцію (із використанням електронного сервісу “Вдома”). При в’їзді із “зелених” країн ці вимоги не є обов’язковими.