Про це свідчать дані на офіційному сайті МОЗ.
До списку включені 194 держави, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).
Список “червоної” зони скоротився до 44 країн (станом на 12 березня до нього входила 51 держава).
Зокрема, до “червоної” зони входять: Чорногорія, Болгарія, Чехія, Естонія, Угорщина, Швеція, Польща, Словаччина, Італія, Франція, Словенія, Ізраїль, Нідерланди, Австрія, Бразилія та інші держави.
До “зеленої” зони перемістилися наступні країни: Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Мальдіви, Ліхтенштейн, Чилі, Литва, Бельгія, Боснія і Герцеговина.
Також до “зеленої” зони входять: США, Румунія, Греція, Швейцарія, Туреччина, Єгипет, Хорватія, Норвегія, Данія, Фінляндія, Німеччина, Іспанія, Велика Британія, Канада, Грузія та інші держави.
Дані станом на 19 березня:
Дані станом на 12 березня:
Україна включає в “червоний” список ті країни, де кількість нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник у нашій країні.
Особи, які приїжджають до України з країн “червоної” зони, зобов’язані здати ПЛР-тест на коронавірус або пройти двотижневу самоізоляцію (із використанням електронного сервісу “Вдома”). При в’їзді із “зелених” країн ці вимоги не є обов’язковими.
- Влада України планує зробити умовою в’їзду іноземців у нашу країну надання негативного ПЛР-тесту на коронавірус COVID-19.