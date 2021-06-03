Міністри закордонних справ України та Афганістану вперше за 13 років провели перемовини.

Про підсумки повідомили у пресслужбі МЗС України.

Сьогоднішні перемовини між головою МЗС України та Ісламської Республіки Афганістан Дмитром Кулебою та Мохаммедом Ханіфом Атмаром — перший контакт глав дипломатії з 2008 року.

Кулеба, згідно з заявою пресслужби, під час розмови закликав: “відкрити нову сторінку двосторонніх відносин” між державами.

Глави МЗС домовилися про проведення консультацій міністерств закордонних справ щодо співпраці у торговельній, безпековій та освітній та інших сферах. Також обмінялися запрошеннями здійснити офіційні візити.

“Міністри відзначили існування значних можливостей для участі українських компаній в реалізації інфраструктурних проєктів Афганістану, зокрема в регіонах, постраждалих від збройного конфлікту”, — зазначили в МЗС.