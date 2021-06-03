Про підсумки повідомили у пресслужбі МЗС України.
Сьогоднішні перемовини між головою МЗС України та Ісламської Республіки Афганістан Дмитром Кулебою та Мохаммедом Ханіфом Атмаром — перший контакт глав дипломатії з 2008 року.
Кулеба, згідно з заявою пресслужби, під час розмови закликав: “відкрити нову сторінку двосторонніх відносин” між державами.
Глави МЗС домовилися про проведення консультацій міністерств закордонних справ щодо співпраці у торговельній, безпековій та освітній та інших сферах. Також обмінялися запрошеннями здійснити офіційні візити.
“Міністри відзначили існування значних можливостей для участі українських компаній в реалізації інфраструктурних проєктів Афганістану, зокрема в регіонах, постраждалих від збройного конфлікту”, — зазначили в МЗС.
- Нагадаємо, 15 квітня президент США Джо Байден офіційно заявив про те, що американські війська залишать територію Афганістану до 11 вересня 2021 року, що покладе край 20-річній війні — найтривалішій в історії Сполучених Штатів.
- 26 травня у Пентагоні повідомили, що прискорюють виведення військ з Афганістану. Американський військовий контингент може залишити країну до середини липня.