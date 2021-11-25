Підписання меморандуму відбулось під час форуму “Велике Будівництво: Авіація. Туризм”, повідомляє пресслужба ОПУ.
Документ підписали міністр інфраструктури Олександр Кубраков та віцепрезидент Airbus у Європі та Центральній Азії Кімон Сотіропулос.
Документ визначає алгоритм співробітництва, зокрема і передбачає купівлю повітряних суден.
Віцепрезидент Airbus у Європі та Центральній Азії Кімон Сотіропулос зазначив: “Ми бачимо, що в Україні – країні, яка має надзвичайно великий потенціал для туризму, для бізнесу й будь-яких нових можливостей, є великий потенціал для створення нового перевізника”.
Створення національного авіаційного перевізника України відбудеться “з нуля”, тож одразу буде можливість інвестувати у більш досконалі технології, у кращий авіаційний флот, який залишатиме менше вуглецевого сліду, споживатиме менше палива.
У 2021 році на створення компанії передбачено 0,5 млрд грн, у 2022 році знадобиться ще 2,5 млрд грн. Очікується, що національний авіаперевізник окупиться за 5 років.
- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель та посол Словенії в Україні Томаж Менцін підписали угоду Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС.