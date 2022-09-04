4 вересня міністерка економіки Юлія Свириденко та Федеральний міністр праці та економіки Мартін Кохер підписали Рамкову угоду між Україною та Австрією про економічне співробітництво у розвитку проєктів. Підписання угоди відбулось у Кракові під час візиту міністерки до Польщі.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Міністерка зауважила, що напад РФ — це атака не лише на Україну, а й на всю європейську систему, тому відновлення нашої держави має бути спільною справою.

Вона подякувала австрійським партнерам за готовність брати активну участь у відбудові України та інвестувати в її розвиток. Окрім цього, висловила сподівання, що підписана угода про економічне співробітництво дозволить започаткувати низку важливих проєктів, зокрема, у сфері охорони здоров’я.

“Серед першочергових — будівництво та оснащення Національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит” і сучасної університетської клініки у Києві, а також створення Національного реабілітаційного центру у Львові. Орієнтовна вартість цих проектів складатиме понад 500 млн євро”, – зазначила Свириденко.

За її словами, для реалізації зазначених проектів буде залучене пов’язане пільгове довгострокове фінансування під гарантії європейських експортних кредитних агенцій. Очікується, що ефективна ставка залучення коштів не перевищить 3% річних, а термін запозичення складатиме до 14 років. Пільгове цільове фінансування соціально-значущих проєктів є хорошою альтернативою та доповненням до дорожчих та короткострокових зобов’язань, що зазвичай запозичуються для поповнення обігових коштів державного бюджету.

Відповідно до угоди, уряди країн домовились про:

використання економічного потенціалу для зміцнення двосторонніх економічних відносин;

сприяння розвитку сучасної соціальної та навчальної інфраструктури, зокрема розвитку мережі сучасних медичних та професійно-технічних навчальних закладів;

сприяння розвитку ринку страхової медицини в Україні;

активізацію двосторонніх економічних відносин, у сфері інвестицій, інновацій та реалізації економічних проектів, особливо в галузі медичних технологій та закладів охорони здоров’я, але не обмежуючись ними.

Свириденко окремо висловила вдячність австрійським партнерам за фінансову і гуманітарну допомогу Україні та за ініціативу Австрії взяти шефство у відбудові Запорізької області, яка потребує розмінування території, відновлення житлової, освітньої, медичної інфраструктури та об’єктів житлово-комунального господарства, зруйнованих під час війни.