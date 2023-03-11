Україна та Фінляндія співпрацюватимуть у сфері розвитку моніторингу довкілля та екологічного будівництва.

Про це інформує пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Про співпрацю у межах візиту делегації прем’єр-міністерки Фінляндії Санни Марін в Україну домовилися міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець і міністерка навколишнього середовища та зміни клімату Фінляндії Марія Огісало.

Відтак, Руслан Стрілець та Марія Огісало юридично закріпили домовленості спільним меморандумом та обговорили конкретні проєкти допомоги Україні. Зокрема, мовиться про фінський досвід у сфері моніторингу довкілля.

Руслан Стрілець зазначив, що Україна сподівається вже найближчим часом отримати від Фінляндії важливе обладнання не лише для моніторингу атмосферного повітря, а й якості води. За його словами, це дозволить забезпечити контроль якості води на деокупованих територіях.

Своєю чергою, Марія Огісало анонсувала, що співпраця у сфері моніторингу довкілля має розпочатися вже цієї весни.

Крім того, сторони обговорили ініціативу щодо передачі фінських технологій створення житла, які можуть не лише значно здешевити будівництво таких об’єктів як школи, дитячі садочки та дитячі будинки сімейного типу, а й зробити їх більш екологічними. Україна та Фінляндія вже працюють над запуском пілотного проєкту із будівництва за такими технологіями.

Зокрема, за словами президента України Володимира Зеленського, Фінляндія готова співпрацювати над виконанням пунктів української формули миру, у якій також йдеться про визнання на міжнародному рівні такого поняття як “коцид”, що означає масове знищення рослинного або тваринного світу, отруєння атмосфери або водних ресурсів, а також вчинення інших дій, що можуть спричинити екологічну катастрофу.