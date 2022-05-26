Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін підписали угоду про продовження реалізації проєкту "Фінська підтримка реформи української школи" до 2023 року.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Фінансова підтримка освітньої реформи з боку Фінляндії передбачає виділення коштів у розмірі до 6 млн євро та ще до 2 млн євро – з боку Європейського Союзу.

Нагадаємо, що з початку вторгнення РФ в Україну у 2014 році Фінляндія надала значну підтримку Україні у просуванні не лише освітньої реформи, але й інших.

“Ми високо цінуємо й ніколи не забудемо солідарність фінського народу, його моральну підтримку та численні пожертви для міжнародних гуманітарних організацій на допомогу Україні”, – зазначив прем’єр-міністр України.

Також Денис Шмигаль і Санна Марін домовилися про залучення Фінляндії до відновлення інфраструктури України та про участь у відбудові українських міст і селищ.

Україна планує якомога швидше вийти на конкретні проєкти з тим, щоб найближчим часом приступити до роботи.