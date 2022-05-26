Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Фінансова підтримка освітньої реформи з боку Фінляндії передбачає виділення коштів у розмірі до 6 млн євро та ще до 2 млн євро – з боку Європейського Союзу.
Нагадаємо, що з початку вторгнення РФ в Україну у 2014 році Фінляндія надала значну підтримку Україні у просуванні не лише освітньої реформи, але й інших.
“Ми високо цінуємо й ніколи не забудемо солідарність фінського народу, його моральну підтримку та численні пожертви для міжнародних гуманітарних організацій на допомогу Україні”, – зазначив прем’єр-міністр України.
Також Денис Шмигаль і Санна Марін домовилися про залучення Фінляндії до відновлення інфраструктури України та про участь у відбудові українських міст і селищ.
Україна планує якомога швидше вийти на конкретні проєкти з тим, щоб найближчим часом приступити до роботи.
- Нагадаємо, що 26 травня прем’єр-міністерка Фінляндії, голова Соціал-демократичної партії Санна Марін прибула з візитом до України та відвідала міста Ірпінь і Бучу Київської області.
- 15 травня, президент Фінляндії Саулі Нііністе заявив, що країна офіційно вирішила подати заявку на вступ до НАТО. Він зазначив, що до цього рішення Фінляндію підштовхнула агресія РФ проти України.
- Після повномасштабного російського вторгнення в Україну кількість фінів, які вбачають у РФ значну військову загрозу, збільшилася на 25% і тепер становить 84%.