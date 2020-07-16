Україна та Гренада підписали угоду про скасування візових вимог. Українці зможуть безвізово подорожувати до Гренади на 90 днів протягом 180 днів з туристичною метою.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ.

“16 липня 2020 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та посол Гренади в Російській Федерації Олег Фірер підписали угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Гренади про скасування візових вимог”, – йдеться в повідомленні.

Положеннями угоди передбачається запровадження безвізових поїздок громадян України і Гренади строком на 90 днів протягом 180 днів для перебування з метою туризму або здійснення іншої неоплачуваної діяльності.

Зазначається, що угода набере чинності після завершення сторонами необхідних внутрішньодержавних процедур.