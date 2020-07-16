Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ.
“16 липня 2020 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та посол Гренади в Російській Федерації Олег Фірер підписали угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Гренади про скасування візових вимог”, – йдеться в повідомленні.
Положеннями угоди передбачається запровадження безвізових поїздок громадян України і Гренади строком на 90 днів протягом 180 днів для перебування з метою туризму або здійснення іншої неоплачуваної діяльності.
Зазначається, що угода набере чинності після завершення сторонами необхідних внутрішньодержавних процедур.
- Попри загальну заборону громадянам України відвідувати країни Шенгенської зони через пандемію коронавірусу COVID-19, є 8 категорій громадян, які можуть в’їжджати до Європейського Союзу (з метою навчання; моряки; громадяни, які подорожують по території ЄС транзитом; висококваліфіковані працівники третіх країн, якщо їхня зайнятість необхідна з економічної точки зору і робота не може бути відкладена; сезонні працівники; дипломати та інші).