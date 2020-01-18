Україна та Грузія направили до Міжнародної морської організації (IMO) скаргу на протиправні дії Росії в Азовському та Чорному морях.

Про це повідомила пресслужба Посольства України у Великій Британії на своїй сторінці у Facebook.

“Делегації України та Грузії звернули увагу держав-членів ІМО на протиправну діяльність РФ, що перешкоджає пошуково-рятувальним операціям у Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці”, – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що спільний документ України та Грузії також був підтриманий делегаціями країн ЄС та США.