Про це повідомила пресслужба Посольства України у Великій Британії на своїй сторінці у Facebook.
“Делегації України та Грузії звернули увагу держав-членів ІМО на протиправну діяльність РФ, що перешкоджає пошуково-рятувальним операціям у Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці”, – йдеться в повідомленні.
Наголошується, що спільний документ України та Грузії також був підтриманий делегаціями країн ЄС та США.
- Нагадаємо, що російські військові 25 листопада 2018 захопили в нейтральних водах Керченської протоки українські малі броньовані артилерійські катери “Бердянськ”, “Нікополь” і буксир “Яни Капу”. Крім того, були захоплені 24 українських моряка, яких підконтрольний РФ суд в окупованому Криму заарештував на два місяці.