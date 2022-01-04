Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен в інтерв’ю американському виданню Politico.
“Ще у 2008 році ми пообіцяли Україні та Грузії місце за столом НАТО, і настав час розробити план дій для реалізації нашої обіцянки. НАТО не може дозволити Путіну виконувати роль швейцара при реалізації політики відкритих дверей”, – зауважив Андерс Расмуссен.
При цьому, він закликав скасувати “фактичне вето Володимира Путіна” на євроатлантичні прагнення України та Грузії.
“Путін вміє створювати кризи лише для того, щоб згодом її гасити, як пожежник, який намагається погасити власний підпал. Погрожуючи нападом на Україну, він розрахував, що США та інші західні держави запропонують поступки та дозволяють йому зберегти вплив на колишні радянські країни в обмін на мир”, – зазначив колишній генсек Альянсу.
За його словами, тактика Путіна може спрацювати у разі, якщо НАТО не розкриє його блеф.
“Чи атакує Росія Україну? Якщо Путін це зробить, ми повинні направити значну військову допомогу Україні та запровадити економічні санкції, які пошкодять російську економіку”, – сказав Андерс Расмуссен.
Він також нагадав про досвід історії, який показує, що “агресори, зазвичай, не залишаються у своїх кварталах”.
Колишній генсек НАТО додав, що Росія підписала Хартію ОБСЄ 1999 року, в якій йдеться про те, що “невідчужне право кожної держави-учасниці – вільно обирати або змінювати свої плани безпеки, включаючи договори про спілки”.
- Нагадаємо у 2016 році Петро Порошенко зустрічався зі своїм колишнім Генеральним секретарем НАТО, котрий був на той час позаштатним радником Андерсом Фог Расмуссеном. Тоді Расмуссен поінформував Порошенка про результати своїх останніх контактів із представниками європейських офіційних та експертних кіл, а також розповів, як наразі оцінюється ситуація в Україні.
- У травні 2017 року колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен звернувся до влади США із проханням підтримати Україну летальною зброєю та союзницьким статусом. 4 травня Конгрес США затвердив більшістю голосів консолідований проект державного бюджету в загальному розмірі $1,2 трлн. на 2017 фінансовий рік. Серед іншого, у документі також виділили $560,465 млн на підтримку України.
- Нещодавно Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден поговорив з Президентом України Володимиром Зеленським. Байден чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати, їх союзники та партнери дадуть “рішучу відповідь”, якщо Росія вторгнеться в Україну.
- Путін пригрозив, що у разі просування НАТО на схід Росія дасть жорстку відповідь, не виключено, що і з повномасштабним вторгненням в Україну.
- 30 грудня 2021 року президент США Джозеф Байден і Путін провели телефонну розмову. Під час перемовин Байден закликав свого російського візаві відкликати війська з українського кордону і нагадав про серйозні наслідки за збройну агресію.
- Також Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили шляхи деескалації військового нарощування Росії поблизу українських кордонів.