Сполучені Штати Америки та НАТО не мають давати обіцянок Росії щодо подальшого нерозширення Альянсу. Подібну умову може запропонувати лише політик, котрий не хоче миру.

Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен в інтерв’ю американському виданню Politico.

“Ще у 2008 році ми пообіцяли Україні та Грузії місце за столом НАТО, і настав час розробити план дій для реалізації нашої обіцянки. НАТО не може дозволити Путіну виконувати роль швейцара при реалізації політики відкритих дверей”, – зауважив Андерс Расмуссен.

При цьому, він закликав скасувати “фактичне вето Володимира Путіна” на євроатлантичні прагнення України та Грузії.

“Путін вміє створювати кризи лише для того, щоб згодом її гасити, як пожежник, який намагається погасити власний підпал. Погрожуючи нападом на Україну, він розрахував, що США та інші західні держави запропонують поступки та дозволяють йому зберегти вплив на колишні радянські країни в обмін на мир”, – зазначив колишній генсек Альянсу.

За його словами, тактика Путіна може спрацювати у разі, якщо НАТО не розкриє його блеф.

“Чи атакує Росія Україну? Якщо Путін це зробить, ми повинні направити значну військову допомогу Україні та запровадити економічні санкції, які пошкодять російську економіку”, – сказав Андерс Расмуссен.

Він також нагадав про досвід історії, який показує, що “агресори, зазвичай, не залишаються у своїх кварталах”.

Колишній генсек НАТО додав, що Росія підписала Хартію ОБСЄ 1999 року, в якій йдеться про те, що “невідчужне право кожної держави-учасниці – вільно обирати або змінювати свої плани безпеки, включаючи договори про спілки”.