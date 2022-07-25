Під час спільного брифінгу з президентом Гватемали Алехандро Джамматтеі, глава української держави Володимир Зеленський повідомив, що країни підписали угоду про безвіз.

Про це інформує пресслужба Офісу президента.

25 липня у межах візиту президента Гватемали було підписано міжурядову угоду про взаємне скасування візових вимог.

“Переконаний, що це сприятиме лише розвитку бізнесових і соціальних зав’язків між нашими країнами, між нашими народами”, – зазначив Зеленський.

Він також зауважив, що започатковано торговельно-економічний діалог для реалізації низки конкретних проектів. Зокрема, гватемальська сторона підтвердила зацікавленість у закупівлі української аграрної продукції та налагодженні промислових зв’язків.

Зі свого боку президент Республіки Гватемала наголосив, що приїхав до Києва, аби висловити абсолютну підтримку президенту, Збройним Силам та всьому народу України, який сміливо захищається від агресії.

Раніше він відвідав міста на Київщині, де агресор скоїв жахливі злочини, та висловив підтримку постраждалим.

За словами Джамматтеі, наслідки цієї війни впливають на весь світ і майбутнє всіх народів, а глобальна продовольча криза, яка може статися через цю війну, торкнеться всіх держав, зокрема й Гватемали.

Він закликав світову спільноту не мовчати в час, коли в Україні щодня гинуть люди, та об’єднати зусилля задля відновлення миру, верховенства права й демократії.