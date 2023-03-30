Україна з Японією підписали догорів про грантову угоду у 400 млн доларів. Кошти спрямують на відновлення критичної інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Уряд планує закупити обладнання та послуги, необхідні для ремонту.

Угоду підписали віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі.

Зазначено, що незабаром рішення буде фіналізовано укладенням відповідної грантової угоди з Японським агентством міжнародного співробітництва. Воно координує допомогу Японії іншим державам.

Від початку 2023 року країни домовились про виділення на потреби відновлення України понад 650 мільйонів доларів. Також країна виділить 70 мільйонів доларів грантової підтримки відновлення України через механізм Програми розвитку ООН.