Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.
У межах меморандуму Японія допомагатиме Україні розвивати інновації та посилювати кіберзахист.
У відомстві зазначили, що сьогодні Україна протистоїть ворогу не лише на фронті, а й у кіберпросторі. Тому технологічні рішення Японії допоможуть посилити українські цифрові кордони та захистити інформаційні системи об’єктів критичної інфраструктури. Також під час зустрічі сторони домовилися про обмін найкращими практиками розвитку IT-галузі та розбудови електронного уряду.
Зокрема, заступниця міністра цифрової трансформації України Валерія Іонан провела зустріч із заступником міністра цифровізації Японії Тошіюкі Замма. Його команда працює над впровадженням My Number Card – пластикового документа з чипом, який дозволяє швидко верифікувати особу при отриманні держпослуг, сплачувати податки онлайн та відкривати рахунки в банку. My Number Card уже користуються понад 96 млн людей – це 76% населення країни.
За словами заступниці очільника Мінцифри, Японія зараз активно впроваджує інноваційні рішення на державному рівні. Натомість Україна вже має унікальний досвід та цифрові рішення, протестовані в умовах повномасштабної війни.
“Ми готові ділитися найкращими кейсами. Зокрема, досвідом впровадження цифрових документів, реінжинірингу державних послуг та запуску їх у “Дії”. Це буде ще один напрям українсько-японської співпраці”, – підсумувала Валерія Іонан.
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