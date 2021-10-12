Про це повідомили в пресслужбі Уряду.
Укладення угоди відбулося 12 жовтня в межах 23-го Саміту Україна — ЄС в присутності президента Володимира Зеленського, президента Європейської Ради Шарля Мішеля та президента Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн.
Відповідно до положень Угоди, сторони встановлять Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС на основі рівних правил безпеки авіації, управління повітряним рухом, соціальних прав працівників, електронних систем бронювання, захисту довкілля та забезпечення прав споживачів.
“Угода про Спільний авіаційний простір — це “авіаційний безвіз” одночасно для українських та європейських авіаперевізників. Україна отримає такі самі можливості, правила й стандарти в галузі авіаперевезень, як і в держав-членів Євросоюзу. Ми “створюємо Європу” на українському авіаційному ринку. Уряди України та країн ЄС більше не надаватимуть призначення на той чи інший маршрут. Авіаперевізники зможуть самі домовлятись про можливість рейсів та їх кількість напряму з аеропортами”, — зазначив Шмигаль.
Він також наголосив, що конкуренція між авіаперевізниками, як у Європі, — це один із суттєвих факторів зниження цін на квитки. Тож угода відкриє для українців більше можливостей та напрямків для подорожей.
- 24 серпня лідер партії “Європейська Солідарність”, п’ятий президент України Петро Порошенко після нападу на Марші Патріотів провів зустріч з виконавчим віцепрезидентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом.
- Порошенко наголосив на необхідності додаткових зусиль для забезпечення прогресу у питанні оцінки досягнення цілей та оновлення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, предметного обговорення шляхів поглиблення секторальної інтеграції, зокрема у сфері цифрового ринку, енергоринку, юстиції, свободи та безпеки, митної співпраці, імплементації ініціативи “промислового безвізу”, а також підписання довгоочікуваної Угоди про Спільний авіаційний простір.