Україна та ЄС підписали п'ять євроінтеграційних угод. Вони є важливим елементом дворічного плану інтеграції до Євросоюзу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

“Цифрова Європа” (2021-2027)

Угода про участь України в програмі ЄС є частиною “цифрового безвізу”. Проєкт будуть розвивати за п’ятьми напрямками, а саме : суперкомп’ютер, штучний інтелект, кібербезпека, цифрові навички, забезпечення широкого використання цифрових технологій в економіці та суспільстві.

Програма має бюджет у 7,5 млрд євро. Завдяки “цифровому безвізу” країни отримають стратегічне фінансування для цифровізації Європи. Програму започаткували, щоб пришвидшити відновлення економіки та цифрову трансформацію.

Митна сфера

Митний безвіз з Євросоюзом запрацює з 1 жовтня. Україна отримає можливість приєднатися до програми співробітництва в митній сфері з бюджетом майже 1 млрд євро.

Митники зможуть підвищувати кваліфікацію. Також вони братимуть участь у розробленні та використанні європейських електронних систем.

Податкова сфера Fiscalis

Після підписання угоди Державна податкова служба зможе обмінюватися інформацією з європейськими колегами. Буде можливо користуватися сучасними європейськими ІТ-системами у галузі оподаткування.

Надання підтримки на 500 млн євро

За словами Дениса Шмигаля, кошти мають цільове призначення. Їх скерують на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Іншу частину траншу передадуть малим фермерам, щоб вони мали можливість розвивати бізнес.

Гранти для України

ЄС та Україна підписали угоду, аби збільшити нашій країні гранти на 122 млн євро. Це дозволить забезпечити фінансування пріоритетних проєктів та прискорити їхнє отримання. Кошти можуть надаватися напряму органам державної влади, місцевого самоврядування та громадським організаціям.