Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

Угода передбачає вільні двосторонні та транзитні перевезення для українців. Завдяки цій спеціальній угоді між Україною та ЄС покращиться логістика.

Зараз налагодження стабільної логістики на західних кордонах є дуже важливим процесом для України. Через те, що російські окупанти блокують морські порти.

Також підписання спеціальної угоди про лібералізацію перевезень автомобільним транспортом Україна – ЄС скасовує необхідність отримання відповідних дозволів на постійній основі та дозволить уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

Підписання документа заплановане на кінець червня.

Нагадаємо, що переговори про можливості укладення спеціальної угоди про лібералізацію перевезень автомобільним транспортом розпочалися ще восени минулого року. Тому що проблема щодо обмеженої кількості дозволів на міжнародні перевезення для українців загострилася.

До того ж у 2016-му, після підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС, товарообіг зріс майже вдвічі, а кількість вантажоперевезень автомобільним транспортом – на 42%.

“Вдячний європейським партнерам за підтримку України й очікуємо, що вже найближчим часом зможемо закріпити наші домовленості на офіційному рівні” – заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.