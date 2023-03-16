Україна та Європейський Союз продовжили ще на один рік угоду, яка скасовує необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС.

Про це повідомив міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова у Facebook.

За його словами, сьогодні, 16 березня, під час першого засідання Спільного комітету України та Єврокомісії домовились пролонгувати угоду про лібералізацію вантажних автоперевезень між Україною та ЄС до 30 червня 2024 року.

Міністр зазначив, що підписана минулого року угода звільнила українських перевізників необхідності отримувати дозволи на двосторонні та транзитні перевезення в держави ЄС, ставши одним із важливих рішень для українських експортерів.

Окрім цього, українських та європейських власників посвідчень водіїв, які було видано однією зі сторін, звільнили від вимоги мати міжнародне посвідчення водія. Це дозволило перевізникам уникнути багатьох бюрократичних процедур та спростити логістику на кордоні.

“За перший рік домовленість довела свою практичну ефективність. За період її дії обсяги двосторонніх та транзитних автомобільних вантажоперевезень зросли на понад 50%. Зокрема, після підписання «транспортного безвізу» зросла більше як вполовину кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС”, – розповів Олександр Кубраков.

А також додав, що зараз Україна разом з європейськими партнерами розвиває необхідну логістичну інфраструктуру на кордоні. Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення РФ вдалося відкрити 2 нові пункти пропуску на кордоні Румунією, а також пункт контролю на тимчасовій інфраструктурі для пропуску порожніх вантажних транспортних засобів на кордоні з Польщею.

Окрім цього, розширили пропускну спроможність пункту “Краківець – Корчова” та впорядкували роботу пункту “Ягодин – Дорогуськ” на кордоні з Польщею.

Нагадаємо, угода про вантажні перевезення автомобільним транспортом була підписана 29 червня 2022 року. Вона дозволила уникнути гальмування експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.