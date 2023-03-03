Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець спільно з послом Королівства Іспанії в Україні Рікардо Лопес-Аранда Хагу під час зустрічі обговорили співпрацю у сфері розвитку “зелених” інвестицій та долучення України до роботи в межах Севільського процесу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України у Facebook.

Під час зустрічі сторони домовилися про подальші кроки для налагодження більш тісної співпраці між Україною та Іспанією у цій сфері.

За словами Руслана Стрільця, Міндовкілля зацікавлене долучитись до роботи у межах Севільського процесу. Адже стати частиною Севільського процесу – це фактично вже сьогодні обмінюватися досвідом і передовою практикою щодо імплементації 75 Директиви ЄС, вивчати процедури складання найкращих доступних технологій та методів керування (НДТМ) та впровадження інтегрованого довкільного дозволу.

Очільник Міндовкілля зазначив, що фактично Україна вже почала цей процес, поки що на рівні слухача.

У відомстві пояснили, що участь України у Севільському процесі дозволить зробити неабиякий крок для формування якісної політики у сфері промислового забруднення та для стимулювання суб’єктів господарювання впроваджувати найкращі доступні технології та методи управління.

Крім того, під час зустрічі сторони обговорили майбутні мистецькі проєкти, які будуть демонструвати світу наслідки для довкілля від терористичних дій Росії в Україні.