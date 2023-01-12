Про це повідомило Міністерство енергетики України.
Глава відомства Герман Галущенко провів онлайн-зустріч з міністром довкілля та енергетичної безпеки Італії Пічетто Фратіном. Український міністр подякував італійській стороні за допомогу. Зокрема за проведення відновлювальних та ремонтних робіт в Україні.
“Особливо дякую за останнє рішення Уряду Італії щодо виділення 10 млн євро для допомоги Україні. Це значний внесок у підтримку нашої країни у ці складні часи, коли Росія не припиняє свої варварські дії і більше 3-х місяців обстрілює цивільну енергетичну інфраструктуру України”, — підкреслив він.
Пічетто Фратін висловив підтримку та солідарність народові України у боротьбі з російським нападом. За його словами, Італія має намір надалі підтримувати Україну. Серед цього у питаннях відновлення та повоєнної відбудови. Також італійська сторона зацікавлена у співпраці у проєктах щодо декарбонізації, сталого розвитку та енергоефективності.
Міністри також обговорили ініціативу щодо підписання меморандуму. У ньому передбачена співпраця для посилення взаємодії обох міністерств у досягненні цілей кліматичної нейтральності та втіленні проєктів сталого розвитку.
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