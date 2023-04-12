Україна та Італія дійшли попередньої згоди щодо створення й просування на європейському ринку національного бренду "Зроблено в Україні" за підтримки італійських представників малого й середнього бізнесу.

Про це інформує пресслужба Міністерства економіки України.

Про співпрацю під час відеоконференції домовились міністерка економіки України Юлія Свириденко з міністром підприємств та виробництва Італійської Республіки Адольфо Урсо та керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і його заступники Ростислав Шурма та Ігор Жовква.

Під час перемовин сторони сфокусували увагу на підтримці українських виробників та експортерів. Також вони обговорили можливості розвитку співпраці двох країн у галузі легкої промисловості завдяки ширшому залученню профільних українських та італійських промислових асоціацій.

На думку Адольфо Урсо, таке співробітництво буде мати шанси на успіх. Адже низку типових товарів українського виробництва можна ототожнити з національним брендом України, що сприятиме їх просуванню на європейському ринку, серед іншого, завдяки солідарності країн ЄС з Україною.

Також під час розмови сторони обговорили проведення українсько-італійської конференції з відбудови України, яка відбудеться в Римі 26 квітня цього року. Ця подія має стати розширенням політичної, військової, фінансової та гуманітарної підтримки, яку Італія надає Україні з початку вторгнення.

Зокрема, міністерка економіки України подякувала Італійській Республіці за потужну підтримку України в її боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність. Вона зазначила, що Італія є надійним міжнародним партнером України, який робить свій внесок у боротьбу проти російської агресії та подальшу відбудову України. Зокрема, Юлія Свириденко запропонувала італійським компаніям залишити російський ринок.

“Сьогодні вкрай важливим є посилення санкційного тиску на РФ, зокрема, у фінансовому, банківському, оборонному секторах. Очікуємо, що італійські компанії, які продовжують працювати на ринку держави-агресора, приймуть виважені рішення і залишать російський ринок”, – підсумувала Юлія Свириденко.