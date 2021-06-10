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Україна та Італія домовилися продовжити визнання водійських прав

Україна та Італія домовилися продовжити визнання водійських прав. Дія угоди припинилася 1 червня.

Четвер, 10 червня 2021, 23:23

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

“Україна та Італія незабаром подовжать угоду про визнання та обмін посвідчень водія”, – йдеться в повідомленні.

За словами глави МВС Арсена Авакова, вже завершено всі необхідні процедури для продовження угоди про взаємне визнання та обмін національного водійського посвідчення.

“Це дасть змогу тисячам наших співвітчизників не перескладати іспит з водіння в Італії”, – заявив він.

Нагадаємо, що головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ попередив про можливі перебої з видачею водійських посвідчень через брак бланків.

За інформацією держпідприємства “Поліграфічний комбінат “Україна””, відновлення виготовлення бланків, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів планується через два дні.

Щодо поновлення надання послуг повідомлять пізніше.

  • Раніше повідомлялось, що Міністерство внутрішніх справ у квітні змінить екзаменаційні білети для тих, хто складатиме іспит на водійські права.
Теги: водійське посвідчення, Арсен Аваков, водійське посвідчення, Італія

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