Україна та Литва підписали угоду про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

Джерело: Міністерства внутрішніх справ України.

Угода передбачає, що громадяни України, які переїхали на постійне проживання до Литви, зможуть обміняти своє українське посвідчення водія на литовське без складання теоретичних і практичних іспитів.

Так само і громадяни Литви, які постійно проживають в Україні та мають литовське посвідчення водія, зможуть обміняти його без складання іспитів у сервісних центрах МВС.

Для обміну національних посвідчень водія слід буде лише подати документ про постійне місце проживання в країні, оригінал посвідчення водія та дійсну медичну довідку.

Очільник МВС України Ігор Клименко привітав цю угоду та висловив переконання, що взаємне визнання посвідчень водія між Україною та Литвою допоможе забезпечити права громадян в обох країнах.

“Угода має на меті врегулювати питання взаємного визнання та обміну посвідчень водія громадян України та Литви, які переїжджають на постійне проживання в державу іншої сторони за спрощеною процедурою. Дякуємо уряду Литви за прихисток українських громадян на тлі вторгнення РФ та визнання відповідних документів”, – зазначив Ігор Клименко.

Раніше для обміну литовського посвідчення водія громадянам Литовської Республіки було потрібно складати іспити у сервісних центрах МВС, відповідно українцям у Литві теж потрібно було складати іспити у відповідних компетентних органах країни.