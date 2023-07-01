У Міністерстві культури та інформаційної політики обговорили з представниками Литви подальшу співпрацю та зміцнення кроків у сфері інформаційної безпеки та діджиталізації культурної спадщини України.

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики України.

Українська сторона висловила щиру подяку Литві та її громадянам в підтримці на культурному фронті.

Заступник очільника Мінкульту Тарас Шевченко привітав здійснені литовською стороною додаткові обмеження та заборони на трансляцію російських каналів. Він наголосив на необхідності продовження цього процесу та застосування більших санкцій та масштабних обмежень щодо російських телевізійних компаній та медіа.

Крім того, заступник міністра наголосив на необхідності об’єднати зусилля та продовжити координацію в просуванні ініціативи “Інформаційного Рамштайну” в сфері інформаційної безпеки, включаючи політику санкцій.

Своєю чергою, заступниця міністра культури та інформаційної політики України Анастасія Бондар поінформувала про ситуацію в культурній сфері, яка продовжує бути ціллю навмисних влучань з боку російської армії.

За її словами, основними викликами залишаються діджиталізація нерухомої культурної спадщини, музейних експонатів та нематеріальної культурної спадщини України.

Зокрема, заступниця очільника Мінкульту відзначила плідну колаборацію з литовськими інституціями в галузі музейної справи, проведення тренінгів для обміну досвідом між експертами, отримання грантів та стипендій, а також широку співпрацю з мережею бібліотек та проєкти з реставрації окремих об’єктів.

Своєю чергою, литовська сторона підтвердила свою повну підтримку в цій боротьбі за ідентичність та висловила готовність до подальшої співпраці.

Додамо, що нещодавно Нідерланди та Україна домовились посилити співпрацю у цифровізації культурної спадщини

Нідерланди поділяться з Україною досвідом у сфері діджиталізації культурної спадщини, а також сприятимуть у розробці та впровадженні технічних рішень для популяризації українського мистецтва у цифровій площині.