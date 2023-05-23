Україна та Марокко проведуть переговори щодо спрощення торгівлі, аби визначити перспективні напрями економічної взаємодії, збільшити обсяги торгівлі та пожвавити прямі контакти бізнесу, а також переговори щодо спрощення візового режиму.

Джерело: Міністерство закордонних справ України.

У межах другого турне країнами Африки Дмитро Кулеба здійснив перший візит міністра закордонних справ України до Марокко з часу встановлення дипломатичних відносин в 1992 році. У Рабаті він провів переговори з міністром закордонних справ, африканського співробітництва та в справах закордонних марокканців Нассером Бурітою.

Дипломати приділили особливу ретельну увагу “Формулі миру” президента Володимира Зеленського задля встановлення справедливого та довготривалого миру. Міністр наголосив, що війна приносить небезпеку нестабільності, яку особливо гостро відчувають в країнах Африки.

Очільники МЗС України та Марокко обговорили продовольчу безпеку в Африці. Вони констатували необхідність подальшої безперешкодної роботи “Чорноморської зернової ініціативи”.

Дмитро Кулеба та Нассер Буріта домовилися провести переговори України та Марокко щодо спрощення торгівлі, аби визначити перспективні напрями економічної взаємодії, збільшити обсяги торгівлі та пожвавити прямі контакти бізнесу, а також переговори щодо спрощення візового режиму.

Окремою темою переговорів стала співпраця в сфері освіти. Міністерства освіти України і Марокко нині працюють над вирішенням проблемних питань марокканських студентів, які змушені були виїхати з України через повномасштабну війну РФ проти України.

За підсумками переговорів міністри підписали меморандум про співпрацю між Дипломатичною академією України імені Геннадія Удовенка при МЗС та Марокканською дипломатичною академією при МЗС Марокко.

Своєю чергою, міністр Буріта підтвердив намір Марокко відновити роботу посольства в Києві.