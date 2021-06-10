Україна та Молдова домовилися про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію проти коронавірусу COVID-19.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба та в.о. прем’єр-міністра, міністра закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Аурелій Чокой домовилися про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію проти COVID-19 ще 17 травня під час зустрічі в Києві.

Сьогодні, 10 червня, МЗС Молдови підтвердило офіційною нотою, що країна визнаватиме свідоцтво про вакцинацію, яке отримують українські громадяни після щеплення.

Голова МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що це вже друга країна, яка визнаватиме українське свідоцтво про вакцинацію. МЗС працює над тим, щоб перелік відкритих для українців країн збільшувався.

Зазначається, що Україна також зобов’язалася визнавати молдовські свідоцтва про вакцинацію. Це рішення закріплено постановою Уряду від 2 червня.

Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна та Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію. Отже, вакциновані українці зможуть подорожувати до Угорщини.